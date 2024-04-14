День войск ПВО, День Семаргла, Марья – зажги снега: Праздники и приметы 14 апреля Государственных праздников 14 апреля в России нет. Поздравляем солдат и офицеров войск ПВО, сжигаем на костре Морену в День Семаргла и угощаем домового кашей и молоком на Марью-пролубницу. 13 апреля, 21:00 Какие сегодня, 14 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День войск противовоздушной обороны России

Дата в 2024 году: 14 апреля, воскресенье.

Армейский праздник.

День войск противовоздушной обороны отмечается каждый год во второе воскресенье апреля. В 2024 году дата приходится на 14 апреля. Впервые в этот день армейский праздник состоялся в 1975 году: указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года День войск ПВО был назначен на 11 апреля. Указ появился в рамках подготовки к 30-летию Победы; в нём отмечались подвиги частей и подразделений ПВО в годы Великой Отечественной войны. Однако постоянная дата закрепилась ненадолго: уже 1 октября 1980 года Президиум Верховного Совета сделал ее "плавающей" и постановил отмечать День ПВО во второе воскресенье апреля. 31 мая 2006 года президент России закрепил этот порядок празднования.

День войск противовоздушной обороны отмечается каждый год во второе воскресенье апреля. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Государственным выходным праздник не является. Его отмечают солдаты и офицеры войск ПВО, стоящие на страже российского неба. К ним присоединяются учащиеся и преподаватели профильных военных училищ, члены семей военнослужащих и их товарищи.

День Семаргла

Дата в 2024 году: 14 апреля, воскресенье.

Другие названия: Праздник огня; День Семаргла-Переплута; День Переплута.

Народный праздник.

14 апреля — языческий праздник огня в честь старославянского бога Семаргла. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Народный праздник День Семаргла отмечается 14 апреля (по старому стилю — 1 апреля). Это языческий праздник огня в честь старославянского бога Семаргла (Симаргла, Огнебога, Переплута).

Согласно древнерусской языческой мифологии, Семаргл появился на свет от удара божественного молота Сварога по волшебному камню Алатырю. Облик Семаргла и его истинное имя неясны, и лучше их не знать простым смертным. Иногда Семаргла изображают как нечто среднее между собакой и птицей. Возможен вариант грифона или крылатого пса.

Семаргл — божество-защитник. Каждую ночь он проводит на посту, не выпуская из рук огненный меч. Возможно, это меч в лапах пса или грифона, кто знает... Во всяком случае, Семаргл защищает землю от зла, которое хочет проникнуть в мир. Лишь раз в году он покидает пост, когда слышит любовный призыв Купальницы. Это происходит в день осеннего равноденствия. Спустя девять месяцев у них рождаются близнецы — мальчик Купала и девочка Кострома.

По древней языческой традиции в этот день мастерят из веток куклу богини смерти Морены. Её сжигают на костре — за то, что злая богиня пыталась убить Дажьбога — бога света и солнечного тепла. Этот обряд — окончательное прощание с зимой. Затем призывают богиню плодородия Живу и весну. Парни и девушки прыгают через костёр и призывают Семаргла. Обряд завершают песнями и хороводами вокруг костров. В песнях поют о том, что весна наконец-то пришла и прогнала зиму.

Марья – зажги снега

Дата в 2024 году: 14 апреля, воскресенье.

Другие названия: Мария Египетская; Марья – пустые щи. Марья-пролубница; День Марьи; Распусти огонь.

Церковное название: Преподобной Марии Египетской.

Значение: Почтение памяти святой Марии Египетской.

Народный праздник Марья – зажги снега отмечается 14 апреля (дата по старому стилю – 1 апреля). Верующие православной церкви в этот день вспоминают святую Марию Египетскую.

Икона Преподобной Марии Египетской. Фото © pravoslavie

Мария родилась в Александрии Египетской. В юности она вела греховную жизнь, но однажды оказалась на корабле с группой паломников, которые держали путь в Святую Землю. Вместе с ними Мария оказалась в Иерусалиме на празднике Поклонения Кресту Господню. В Иерусалиме ей было отказано во входе в храм, пока она не попросила заступничества Богородицы. После этого Мария почувствовала духовное очищение и вошла в храм. С этого момента она посвятила свою жизнь искуплению грехов в пустыне, где провела около 50 лет в молитве и аскетизме.

Святая Мария Египетская скончалась в Иорданской пустыне 1 апреля 521 года. Её пример стал символом раскаяния и спасения.

Народное название праздника "зажги снега" связано с погодой. Солнце в этот период уже светит ярко и играет бликами на оставшемся снегу и в ручьях. Названием "пустые щи" праздник обязан оскудевающим к этому сроку зимним припасам.

Марию Египетскую считают покровительницей и заступницей раскаявшихся женщин, а также строгим судьёй для тех, кто этого не сделал. В этот день просят у святой Марии защиты от сглаза, дурного слова, порчи и нечистой силы. Принято также на Марью-пролубницу угощать домового кашей и молоком, чтобы он не донимал своими проделками хозяев дома.

Природные приметы на 14 апреля:

Если весенние воды широко разлились, то летом луга покроются буйной травой.

На берегах водоёмов ещё остался лёд — год будет тяжёлым.

Молнии сверкают на вечерней заре — к скорому дождю.

Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.

Гром гремит редко и коротко — жди ясных и тёплых дней.

Если грома раскаты напоминают рёв — скоро начнётся ненастье.

Если ночью звёзд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет.

Гроза на Марью предвещает лето без осадков.

Дикие гуси и утки вернулись с зимовья — скоро потеплеет.

Именины 14 апреля отмечают:

Ян

Сергей

Макар

Иван

Ибрагим

Ефим

Мария

Авторы Андрей Соколов