"В ужасном состоянии": В США раскрыли правду о ситуации в рядах ВСУ

У ВСУ недостаточно личного состава и запасов оружия, чтобы в разумные сроки подготовить к наступлению армию. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский профессор Джон Миршаймер.

"Они в ужасном состоянии как в плане вооружения, так и в плане живой силы", — сообщил Миршаймер.

Он также обратил внимание, что в условиях достаточного укомплектования подготовить армию к наступлению можно только за несколько месяцев, если не за несколько лет. Миршаймер напомнил, что попытка контрнаступления ВСУ прошлым летом провалилась, а с тех пор положение украинской армии стало ещё хуже.