"В ужасном состоянии": В США раскрыли правду о ситуации в рядах ВСУ
Профессор Миршаймер: ВСУ не в силах подготовить армию к новому наступлению
У ВСУ недостаточно личного состава и запасов оружия, чтобы в разумные сроки подготовить к наступлению армию. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский профессор Джон Миршаймер.
"Они в ужасном состоянии как в плане вооружения, так и в плане живой силы", — сообщил Миршаймер.
Он также обратил внимание, что в условиях достаточного укомплектования подготовить армию к наступлению можно только за несколько месяцев, если не за несколько лет. Миршаймер напомнил, что попытка контрнаступления ВСУ прошлым летом провалилась, а с тех пор положение украинской армии стало ещё хуже.
Ранее военный эксперт заявил, что ВС России истощают ВСУ, что может грозить их неспособностью начать новое контрнаступление. Он назвал грамотной текущую тактику армии РФ.
Flickr / Ministryofdefenceua