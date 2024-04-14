Фрегат "Маршал Шапошников" зашёл в Средиземное море

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" прошёл через Суэцкий канал и оказался в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода", — уточнили в пресс-службе.

В Средиземном море судно будет следовать плану боевой подготовки флота, который был заранее утверждён.