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14 апреля, 03:35

Фрегат "Маршал Шапошников" зашёл в Средиземное море

Пресс-служба ТОФ: Фрегат "Маршал Шапошников" зашёл в Средиземное море

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" прошёл через Суэцкий канал и оказался в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода", — уточнили в пресс-службе.

В Средиземном море судно будет следовать плану боевой подготовки флота, который был заранее утверждён.

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Ранее корабли Тихоокеанского флота РФ вошли в воды Красного моря. Для этого им пришлось форсировать Баб-эль-Мандебский пролив. Перед заходом в Красное море отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" успешно прошёл Аденский залив. Там проводилась серия корабельных учений по различным сценариям.

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Wikipedia / Edward N

Анатолий Симоненко
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