Фрегат "Маршал Шапошников" зашёл в Средиземное море
Пресс-служба ТОФ: Фрегат "Маршал Шапошников" зашёл в Средиземное море
Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" прошёл через Суэцкий канал и оказался в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
"Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода", — уточнили в пресс-службе.
В Средиземном море судно будет следовать плану боевой подготовки флота, который был заранее утверждён.
Ранее корабли Тихоокеанского флота РФ вошли в воды Красного моря. Для этого им пришлось форсировать Баб-эль-Мандебский пролив. Перед заходом в Красное море отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" успешно прошёл Аденский залив. Там проводилась серия корабельных учений по различным сценариям.
Wikipedia / Edward N