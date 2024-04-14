Российский сапёр, потерявший ногу в Артёмовске, вернулся в зону проведения СВО

Российский сапёр с позывным Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артёмовск, вернулся в зону проведения спецоперации. На данный момент он служит командиром подразделения инженерно-сапёрного батальона имени Карбышева в составе добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". По словам бойца, конечности он лишился в марте 2023 года.

"Была задача разминировать проход. Где-то, наверное, в километре от нас стоял противник на возвышенности... Прилёт, контузия, подрыв... Только 6 мая меня выписали из госпиталя. Девятого мая на костылях сходил, получил медаль "За Отвагу", восстанавливался, а 30 мая меня пригласили на протезирование... И 1 августа мне поставили основной протез", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ашкеназе активно занимался реабилитацией — бегал и ходил в горные походы. После последнего восхождения, преодолев 17 километров за 12 часов, он понял, что готов вернуться на фронт. Туда он поехал в конце сентября 2023 года.

Своей личной мотивацией сапёр назвал желание прийти к победе и защищать Родину от возрождающегося нацизма. По его словам, в годы Великой Отечественной войны наша страна "не до конца добила фашистскую нечисть", из-за чего она "вылезла" уже в наши дни.

"Нужно идти до конца и до победного. Победа будет за нами", — заключил боец.