"Мы проиграем": Солдат ВСУ предупредил о неутешительном исходе конфликта
WP: Солдат ВСУ предупредил о поражении в конфликте из-за нехватки вооружения
Украина проиграет в конфликте из-за дефицита боеприпасов, заявил неназванный солдат ВСУ. Его слова приводит газета The Washington Post.
"Если мы не получим достаточно боеприпасов, то проиграем эту войну", — сказал военнослужащий.
В то же время издание указывает на революционную роль, которую беспилотники играют в этом конфликте, с чем согласен начальник штаба BRINC Drones Эндрю Коте. Он сравнил влияние БПЛА на ход боевых действий с применением танков в Первой мировой войне. Однако, несмотря на активное применение дронов, огромное значение имеет артиллерия.
Напомним, острая нехватка боеприпасов вынуждает ВСУ буквально искать по болотам неразорвавшиеся российские снаряды. Как писала The Wall Street Journal, чтобы достать один такой наружу, бойцы окунаются в трясину.
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