"Мы проиграем": Солдат ВСУ предупредил о неутешительном исходе конфликта

"Если мы не получим достаточно боеприпасов, то проиграем эту войну", — сказал военнослужащий.

В то же время издание указывает на революционную роль, которую беспилотники играют в этом конфликте, с чем согласен начальник штаба BRINC Drones Эндрю Коте. Он сравнил влияние БПЛА на ход боевых действий с применением танков в Первой мировой войне. Однако, несмотря на активное применение дронов, огромное значение имеет артиллерия.