Неизбежно: ВСУ предрекли острую нехватку снарядов, несмотря на помощь партнёров
Эксперт Масала: Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов
Киевский режим всё равно столкнётся с острой нехваткой боеприпасов, несмотря на помощь в их закупке со стороны Чехии и Эстонии. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью немецкому телеканалу Welt, заявил военный эксперт Карло Масала.
По его словам, европейское производство снарядов может улучшить положение дел Украины на поле боя только к концу текущего года. До этого момента должна быть реализована инициатива чешских и эстонских властей, которые вызвались закупить снаряды для украинских войск со всего света.
Аналитик отметил, что боеприпасы надо будет не только купить после заключения всех соглашений, но и доставить на территорию Незалежной. Собеседник телеканала в этой связи подчеркнул, что надо быть реалистами.
"Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов, и это никак не связано с выборами в США", — заявил Масала.
В заключение специалист сообщил, что таким образом запланированные на ноябрь этого года выборы американского лидера являются лишь дополнительным пунктом для этой ситуации. И она, как считает эксперт, может коренным образом измениться, если на выборах победит миллиардер Дональд Трамп, потому что тогда, скорее всего, Вашингтон прекратит поддерживать Киев.
Ранее Life.ru писал, что российские войска непременно добьются выполнения стоящих перед страной в рамках СВО целей, вне зависимости от того, выделят ли западные партнёры очередной пакет помощи Незалежной или нет. Как заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, ничто не помешает освобождению ВС РФ территорий в зоне СВО от присутствия ВСУ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine