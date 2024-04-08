Неизбежно: ВСУ предрекли острую нехватку снарядов, несмотря на помощь партнёров

Киевский режим всё равно столкнётся с острой нехваткой боеприпасов, несмотря на помощь в их закупке со стороны Чехии и Эстонии. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос в интервью немецкому телеканалу Welt, заявил военный эксперт Карло Масала.

По его словам, европейское производство снарядов может улучшить положение дел Украины на поле боя только к концу текущего года. До этого момента должна быть реализована инициатива чешских и эстонских властей, которые вызвались закупить снаряды для украинских войск со всего света.

Аналитик отметил, что боеприпасы надо будет не только купить после заключения всех соглашений, но и доставить на территорию Незалежной. Собеседник телеканала в этой связи подчеркнул, что надо быть реалистами.

"Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов, и это никак не связано с выборами в США", — заявил Масала.

В заключение специалист сообщил, что таким образом запланированные на ноябрь этого года выборы американского лидера являются лишь дополнительным пунктом для этой ситуации. И она, как считает эксперт, может коренным образом измениться, если на выборах победит миллиардер Дональд Трамп, потому что тогда, скорее всего, Вашингтон прекратит поддерживать Киев.