"Без веры в бою нельзя": На RT cостоялась премьера фильма "Контрактники. Сильные верой"

На RT состоялась премьера документального фильма "Контрактники. Сильные верой". Героями ленты стали простые россияне из разных уголков страны, воюющие в зоне спецоперации (СВО).

В фильме рассказывается о непростых буднях военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России и вставших на защиту Родины. Сами солдаты признаются, что общая цель объединила людей всех национальностей и вероисповеданий.

"В окопах нет разделения, мусульманин ты, православный или буддист. Мы единому молимся Богу. Без веры в бою нельзя", — рассказали бойцы СВО.