"Без веры в бою нельзя": На RT cостоялась премьера фильма "Контрактники. Сильные верой"
RT выпустил фильм "Контрактники. Сильные верой"
На RT состоялась премьера документального фильма "Контрактники. Сильные верой". Героями ленты стали простые россияне из разных уголков страны, воюющие в зоне спецоперации (СВО).
В фильме рассказывается о непростых буднях военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России и вставших на защиту Родины. Сами солдаты признаются, что общая цель объединила людей всех национальностей и вероисповеданий.
"В окопах нет разделения, мусульманин ты, православный или буддист. Мы единому молимся Богу. Без веры в бою нельзя", — рассказали бойцы СВО.
Кстати, на начало апреля, по данным Минобороны РФ, на военную службу по контракту с начала года поступило уже более 100 тысяч человек. Как отметили в ведомстве, ежедневно в пункты отбора по всей стране приходит до 1,7 тысячи граждан.
Кадр из видео RuTube / RT