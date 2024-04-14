Названа дата первого за почти три года боя Конора Макгрегора

Поединок бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера пройдёт 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Об этом сообщили в пресс-службе промоушена. Спортсмены сразятся в полусредней весовой категории.

Конору Макгрегору 35 лет, на его счету 22 победы и шесть поражений. Боец не выходил в клетку с июля 2021 года. А в активе 37-летнего Майкла Чендлера 23 победы и восемь поражений.

Афиша боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Фото © X / UFC