Названа дата первого за почти три года боя Конора Макгрегора
Бой ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера состоится 29 июня
Поединок бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера пройдёт 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Об этом сообщили в пресс-службе промоушена. Спортсмены сразятся в полусредней весовой категории.
Конору Макгрегору 35 лет, на его счету 22 победы и шесть поражений. Боец не выходил в клетку с июля 2021 года. А в активе 37-летнего Майкла Чендлера 23 победы и восемь поражений.
Афиша боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Фото © X / UFC
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что россиянин Ислам Махачев сразится с американцем Дастином Порье в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он проведёт защиту титула чемпиона промоушена в лёгком весе.
X / UFC