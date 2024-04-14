Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 09:03

Названа дата первого за почти три года боя Конора Макгрегора

Бой ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера состоится 29 июня

Поединок бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера пройдёт 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Об этом сообщили в пресс-службе промоушена. Спортсмены сразятся в полусредней весовой категории.

Конору Макгрегору 35 лет, на его счету 22 победы и шесть поражений. Боец не выходил в клетку с июля 2021 года. А в активе 37-летнего Майкла Чендлера 23 победы и восемь поражений.

Афиша боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Фото © X / UFC

Афиша боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Фото © X / UFC

"На абордаж и утоплю!": Украинский боец UFC пригрозил российскому сопернику перед поединком
"На абордаж и утоплю!": Украинский боец UFC пригрозил российскому сопернику перед поединком

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что россиянин Ислам Махачев сразится с американцем Дастином Порье в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он проведёт защиту титула чемпиона промоушена в лёгком весе.

Обложка ©

X / UFC

Матвей Константинов
  • Новости
  • Конор Макгрегор
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров