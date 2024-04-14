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14 апреля, 10:33

Российские войска ударили по силам ВСУ в Харьковской и Сумской областях

ВСУ за сутки потеряли до 60 военнослужащих на Белгородском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Белгородском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке работают бойцы группировки войск ВС России "Север", они нанесли поражение противнику в районах Терновой, Гатища Харьковской области и Радянского Сумской области.

"Противник потерял <...> четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin калибра 155 мм производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", — рассказали в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря
Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря

Ранее Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ на Донецком направлении. Так, противник потерял более полутысячи человек и, в частности, один танк.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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