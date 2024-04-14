Российские войска ударили по силам ВСУ в Харьковской и Сумской областях

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Белгородском направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке работают бойцы группировки войск ВС России "Север", они нанесли поражение противнику в районах Терновой, Гатища Харьковской области и Радянского Сумской области.

"Противник потерял <...> четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin калибра 155 мм производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", — рассказали в ведомстве.