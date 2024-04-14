ВСУ лишились почти полсотни военных на самом смертоносном для них участке фронта

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на этом участке фронта лишились до 470 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в воскресенье, 14 апреля.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в районе населённого пункта Весёлое (ДНР) была отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли 20 автомобилей, американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две "Акации", одну "Гвоздику" и три гаубицы Д-30.