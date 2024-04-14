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14 апреля, 10:49

ВСУ потеряли до 460 бойцов в семи провальных контратаках на одном из участков фронта

МО РФ: ВСУ лишились до 460 военнослужащих за сутки на Авдеевском направлении

Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. За сутки противник потерял здесь до 460 бойцов, а также шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Новокалиново (ДНР)", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Кроме того, за сутки нашим бойцам удалось отразить семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи (ДНР).

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Ранее Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ на Донецком направлении. Так, противник потерял более полутысячи человек и, в частности, один танк.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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