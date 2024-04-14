Ростовский губернатор сообщил об уничтожении около 100 воздушных целей над регионом

Силы противовоздушной обороны уничтожили около 100 воздушных целей над территорией Ростовской области с начала 2024 года. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. В преддверии профессионального праздника — Дня войск ПВО, который отмечается 14 апреля, — он побывал в 51-й дивизии ПВО и вручил бойцам награды. Также глава области передал военным очередную партию военно-технического имущества: УАЗы, комплексы РЭБ, радиостанции, тепловизионные бинокли и другое оборудование.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил награды отличившимся военнослужащим. Видео © Telegram / Василий Голубев

"Только с начала 2024 года подразделения ПВО уничтожили над Ростовской областью около 100 воздушных целей. Правительство и впредь намерено выполнять задачи поддержки наших военных, потому что, действительно, если тыл надёжен, тогда будет и победа. И победа будет обязательно", — приводит пресс-служба правительства слова Голубева.

В пресс-службе также отметили, что 51-я дивизия ПВО была сформирована в годы Великой Отечественной войны для защиты Сталинградского района, за успешное выполнение этой задачи соединение наградили орденом Красного Знамени. В дивизии служили 40 Героев СССР, в том числе маршалы авиации Александр Покрышкин и Александр Колдунов, а также лётчик Сергей Луганский.