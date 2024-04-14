Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью
МО: Силы ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 13:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Накануне, 13 апреля, ВСУ дважды за день пытались атаковать Белгородскую область. Так, силами ПВО с разницей в несколько часов было уничтожено два вражеских беспилотника самолётного типа.
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