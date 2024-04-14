Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 13:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.