Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 11:16

Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью

МО: Силы ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 13:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Накануне, 13 апреля, ВСУ дважды за день пытались атаковать Белгородскую область. Так, силами ПВО с разницей в несколько часов было уничтожено два вражеских беспилотника самолётного типа.

Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками
Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров