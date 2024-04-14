Прямое попадание: Минобороны показало видео уничтожения американской гаубицы M777 из РСЗО "Ураган"

Минобороны России показало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" на Южно-Донецком направлении. В своём телеграм-канале ведомство опубликовало видео о выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ, в частности с американской гаубицей M777.

Кадры уничтожения американской гаубицы M777 "Ураганом". Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёты РСЗО "Ураган" отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ", — говорится в описании к кадрам.

Действия артиллеристов, как отметили в оборонном ведомстве, координировали при помощи беспилотников. Командир расчёта с позывным Петрович в свою очередь рассказал, что вражеская гаубица была уничтожена прямым попаданием.