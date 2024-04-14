Прямое попадание: Минобороны показало видео уничтожения американской гаубицы M777 из РСЗО "Ураган"
Минобороны показало видео уничтожения "Ураганом" американской гаубицы M777
Минобороны России показало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" на Южно-Донецком направлении. В своём телеграм-канале ведомство опубликовало видео о выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ, в частности с американской гаубицей M777.
Кадры уничтожения американской гаубицы M777 "Ураганом". Видео © Telegram / Минобороны России
"Расчёты РСЗО "Ураган" отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ", — говорится в описании к кадрам.
Действия артиллеристов, как отметили в оборонном ведомстве, координировали при помощи беспилотников. Командир расчёта с позывным Петрович в свою очередь рассказал, что вражеская гаубица была уничтожена прямым попаданием.
Ранее Life.ru писал, что в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС России министр обороны Сергей Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ с 1 января текущего года. По его словам, с начала года Киев потерял более 80 тысяч военнослужащих.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России