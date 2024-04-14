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14 апреля, 12:00

"Мы не сможем воевать": На Украине сделали неудобное признание для ВСУ

Журналист Бутусов: Украинские войска не смогут воевать без поддержки Запада

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут воевать без поддержки западных стран. Об этом заявил журналист и бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.

"Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов", — подчеркнул журналист в эфире "Пятого канала".

Бывший советник министра обороны Украины добавил, что в настоящее время Киеву нужно сосредоточиться на задаче "чтобы люди не закончились".

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А ранее Life.ru рассказывал, что дела украинской армии становятся всё хуже без помощи США. В Киеве требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать сопротивление ВС России, однако американская палата представителей не торопится отправлять технику.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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