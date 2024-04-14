Американский миллиардер разнёс аргумент за помощь Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс счёл неубедительным аргумент сенатора Митта Ромни о необходимости предоставить Украине оружие. Ранее политик заявил, что военная помощь Киеву может и не изменить ход конфликта, но, если этого не сделать, точно ничего не изменится.

"Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит", — написал Сакс в соцсети X (ранее Twitter).