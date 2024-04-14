Американский миллиардер разнёс аргумент за помощь Украине
Миллиардер Сакс назвал слабым аргумент сенатора Ромни о помощи Украине
Американский миллиардер Дэвид Сакс счёл неубедительным аргумент сенатора Митта Ромни о необходимости предоставить Украине оружие. Ранее политик заявил, что военная помощь Киеву может и не изменить ход конфликта, но, если этого не сделать, точно ничего не изменится.
"Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит", — написал Сакс в соцсети X (ранее Twitter).
По данным СМИ, Вашингтон исчерпал возможности помощи Киеву. Последний пакет вооружений был передан в декабре. В 2024 году США выделили Украине пакет помощи на сумму в 300 млн долларов, но передача денег так и не состоялась. Новый запрос администрации Джо Байдена о 60 миллиардах долларов для Киева Конгресс пока не согласовал. Наступление ВС РФ и задержки помощи от США приближают поражение Украины, отмечают западные СМИ.
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