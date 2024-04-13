"Нет ни ракет, ни денег": В Киеве признали неприятную правду о помощи США
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина осталась без вооружений и денег
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале заявил, что у Киева в данный момент нет ни ракет, ни оружия, ни финансовой помощи от Соединённых Штатов. По его словам, Владимир Зеленский так и не выполнил ни одного из своих многочисленных обещаний.
"Никаких переговоров о вступлении в Евросоюз нет, помните, Зеленский обещал? Вступления в НАТО нет, ракет нет, оружия нет, денег от США нет, оружия от США нет — ничего нет. <…> Есть только обещания, и больше ничего. Несбывшиеся мечты", — возмутился Соскин.
По мнению экс-советника Кучмы, разговоры о возможном выделении Штатами финансовой помощи Незалежной в виде кредита тоже не добавляют оптимизма, поскольку страна уже и так имеет огромнейший долг. И сейчас он только увеличивается в астрономических темпах, из-за чего погасить его кажется нереальным, подчеркнул Соскин.
Ранее Зеленский признал, что Украине будет очень тяжело противостоять России без выделения нового пакета помощи от США. Чтобы выпросить у американских союзников деньги, он решил анонсировать новое контрнаступление.
ТАСС / Владимир Гердо