Соединённые Штаты выделили для Киева 300 миллионов долларов, но передача денег так и не состоялась — все средства были потрачены. В итоге Пентагону пришлось извиняться за это, отметил ведущий RT Рик Санчес, комментируя проблемы с американской инфраструктурой после того, как в Балтиморе грузовое судно врезалось в мост и он рухнул.

Ведущий отметил, что сегодня около 44 тысяч мостов в США находятся в ненадлежащем состоянии, и задался вопросом, почему власти не уделяют этой проблеме первостепенное значение. Белый дом, продолжил Санчес, выделил Киеву 300 миллионов долларов, но украинцы так и не увидели этих денег. В то же время на починку дорог, мостов и школ в самих Штатах, вероятно, средства также не были выделены. В итоге Пентагону пришлось извиняться за "пропажу" миллионов.

"Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что Конгресс только что одобрил выделение ещё 300 миллионов долларов на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены", — заявил ведущий.