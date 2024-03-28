Пентагону пришлось извиняться, что $300 млн для ВСУ уже потрачены
RT: Пентагону пришлось извиняться за потраченные $300 миллионов для ВСУ
Соединённые Штаты выделили для Киева 300 миллионов долларов, но передача денег так и не состоялась — все средства были потрачены. В итоге Пентагону пришлось извиняться за это, отметил ведущий RT Рик Санчес, комментируя проблемы с американской инфраструктурой после того, как в Балтиморе грузовое судно врезалось в мост и он рухнул.
Ведущий отметил, что сегодня около 44 тысяч мостов в США находятся в ненадлежащем состоянии, и задался вопросом, почему власти не уделяют этой проблеме первостепенное значение. Белый дом, продолжил Санчес, выделил Киеву 300 миллионов долларов, но украинцы так и не увидели этих денег. В то же время на починку дорог, мостов и школ в самих Штатах, вероятно, средства также не были выделены. В итоге Пентагону пришлось извиняться за "пропажу" миллионов.
"Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что Конгресс только что одобрил выделение ещё 300 миллионов долларов на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены", — заявил ведущий.
Напомним, ранее стало известно, что пакет финансовой помощи Киеву на 300 миллионов долларов, который одобрил на прошлой неделе Конгресс США и подписал Джо Байден, Пентагон потратил ещё в ноябре 2023 года. По данным газеты Politico, тогда американские власти пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования.
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