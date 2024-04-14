Потепление и солнце сменятся для москвичей дождями и снегом, предупредил синоптик

На предстоящей неделе в Москве выпадет месячная норма осадков и, возможно, даже пойдёт снег. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За четверо суток на Москву обрушится месячная норма осадков — до 37–38 миллиметров или три-четыре ведра дождевой воды на метр квадратный. Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечером в четверг (5,8 миллиметра) и ночью-утром в пятницу (18,9 миллиметра). Самый "сухой" день — во вторник", — написал он в телеграм-канале.

А в ночь на субботу местами в столицу могут вернуться заморозки: от 0 до 3 градусов в городе и от минус 1 до четырёх градусов выше нуля — в области. Из-за такого похолодания к обычному дождю, как ожидается, прибавится мокрый снег. В понедельник в столице будет не выше 6–11 градусов, во вторник — 10–15 градусов, а в среду — 8–13 градусов.

К слову, на неделе в столице также ожидается "барическая пила", из-за которой атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба. Так, указал Тишковец, в понедельник показания барометров упадут до 732 миллиметров, что будет наиболее низким значением. Однако и в пятницу ожидается значительное "обрушение" — до 734 миллиметров. Также, по словам синоптика, ожидаются слабые магнитные бури. В середине понедельника прогнозируется штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду.