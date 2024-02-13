На Москву надвигается рекордно высокое атмосферное давление, опасное для некоторых россиян

Уже на этой неделе в Москве ожидается "барическая пила" — период рекордно высокого атмосферного давления. По словам синоптика Александра Ильина, в пятницу, 16 февраля, оно достигнет 774 миллиметров. Причём последний максимум фиксировали в 1984 году — 771,9 миллиметра.

"Это будет проходить на фоне аномальных морозов: например, в ночные часы в четверг и пятницу температура будет понижаться до минус 17–22 градусов. А днём ожидается от 9 до 14 градусов ниже нуля. Но зато не будет осадков", — рассказал метеоролог в беседе с "Вечерней Москвой".

Как отметила врач общей практики Лариса Алексеева, непогода способна нанести вред россиянам из группы риска: людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварения, невротическими расстройствами и болезнями суставов. По словам медика, "пила" может спровоцировать головные боли, спазмы сосудов, высокое артериальное давление или боли в сердце.