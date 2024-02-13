На Москву надвигается рекордно высокое атмосферное давление, опасное для некоторых россиян
Врач Алексеева предупредила москвичей о "барической пиле" на этой неделе
Уже на этой неделе в Москве ожидается "барическая пила" — период рекордно высокого атмосферного давления. По словам синоптика Александра Ильина, в пятницу, 16 февраля, оно достигнет 774 миллиметров. Причём последний максимум фиксировали в 1984 году — 771,9 миллиметра.
"Это будет проходить на фоне аномальных морозов: например, в ночные часы в четверг и пятницу температура будет понижаться до минус 17–22 градусов. А днём ожидается от 9 до 14 градусов ниже нуля. Но зато не будет осадков", — рассказал метеоролог в беседе с "Вечерней Москвой".
Как отметила врач общей практики Лариса Алексеева, непогода способна нанести вред россиянам из группы риска: людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварения, невротическими расстройствами и болезнями суставов. По словам медика, "пила" может спровоцировать головные боли, спазмы сосудов, высокое артериальное давление или боли в сердце.
Алексеева рекомендует в этот период соблюдать диету, выбирать более лёгкие продукты и пить успокаивающие чаи с ромашкой и мятой. Более того, даже здоровым людям стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок в пользу лёгкой разминки и ходьбы на свежем воздухе.
Напомним, недавно Москву накрывало другое опасное для некоторых россиян явление — "барическое дно". Как предупреждал врач, осторожнее в этот период стоило быть в том числе сердечникам. Например, гипертоникам рекомендовалось чаще измерять давление.
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