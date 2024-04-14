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14 апреля, 13:10

Путин на предстоящей неделе проведёт совещания с членами правительства и Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт несколько рабочих встреч, в том числе совещания с членами правительства и Совета безопасности России. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности", — указали в программе.

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продлились почти четыре часа
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продлились почти четыре часа

Ранее российский лидер утвердил новый состав научного совета при Совбезе России. Его председателем стал секретарь ведомства Николай Патрушев, на должности заместителя остался первый замсекретаря СБ России Рашид Нургалиев.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
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