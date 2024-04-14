Путин на предстоящей неделе проведёт совещания с членами правительства и Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт несколько рабочих встреч, в том числе совещания с членами правительства и Совета безопасности России. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности", — указали в программе.
Ранее российский лидер утвердил новый состав научного совета при Совбезе России. Его председателем стал секретарь ведомства Николай Патрушев, на должности заместителя остался первый замсекретаря СБ России Рашид Нургалиев.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель