"Как на гильотину шла": Анфиса Чехова рассказала, что потеряла второго ребёнка
Анфиса Чехова рассказала, что потеряла второго ребёнка
Анфиса Чехова. Обложка © VK / Женский клуб с Анфисой Чеховой
Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова в одиночку занимается воспитанием единственного сына Соломона, но, как оказалось, она была ещё раз беременна, однако родить у неё, к сожалению, не получилось. Звезда рассказала, что в своё время ей пришлось столкнуться с замершей беременностью, из-за чего ей сделали аборт под общим наркозом.
"У меня фобия наркоза. Но при родах я была в сознании, только нижняя часть ничего не чувствовала. А вот один раз была замершая беременность — и там под общим наркозом всё. Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз", — призналась Чехова в шоу "Неприятный Пилягин" на телеканале Муз-ТВ.
Также артистка возмутилась слухам о якобы хирургическом уменьшении желудка. Такую процедуру, по её словам, она никогда не делала.
Стоит отметить, что не так давно Анфиса Чехова действительно сильно похудела и лишилась аппетитных форм. В программе одного популярного комика ранее телеведущая откровенно рассказала, как именно скинула ненавистные лишние килограммы.