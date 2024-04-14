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14 апреля, 14:17

"Сумасшедшие": В США вскрыли опасные планы Франции и Британии на Одессу

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Франция и Великобритания могут ввести войска в Одессу

Франция и Великобритания могут отправить свои войска в Одессу. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Возможно, они будут координировать свои действия с Соединёнными Штатами. Я бы, честно говоря, удивился, если бы Байден и его команда взяли на себя обязательство ввести американские войска в Одессу", — сказал он в видео на ютуб-канале Dialogue Works.

По словам Джонсона, Штаты вряд ли решатся на подобное по двум причинам: из-за вероятных потерь среди американских военных и скорых выборов президента, в преддверии которых нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не захочет выглядеть разжигателем войны. Что касается британцев и французов, то такой план является самонадеянным, они "сумасшедшие", подчеркнул эксперт.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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