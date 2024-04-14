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14 апреля, 14:37

В Альметьевске полиция устроила пешую погоню за странным водителем, его обследуют в больнице

В Татарстане водитель наматывал круги на перекрёстке и был задержан

Житель Альметьевска устроил странную акцию: приехал на своём минивэне на перекрёсток улиц Фахретдина и Герцена и просто начал наворачивать по нему круги. Причины такого поведения водителя пока неизвестны.

В Татарстане водитель наматывал круги на перекрёстке и был задержан. Видео © SHOT

Полиция попыталась сначала пешком догнать водителя, но, судя по видео, тщетно. Позднее его всё же задержали и отправили в больницу на обследование.

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Ранее в Махачкале дорожная камера посчитала, что водитель разговаривает по телефону, и выписала ему штраф. На деле же мужчина ковырялся в носу. В полиции советуют ему обжаловать изначальное решение.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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