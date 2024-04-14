В Альметьевске полиция устроила пешую погоню за странным водителем, его обследуют в больнице

Житель Альметьевска устроил странную акцию: приехал на своём минивэне на перекрёсток улиц Фахретдина и Герцена и просто начал наворачивать по нему круги. Причины такого поведения водителя пока неизвестны.

В Татарстане водитель наматывал круги на перекрёстке и был задержан. Видео © SHOT

Полиция попыталась сначала пешком догнать водителя, но, судя по видео, тщетно. Позднее его всё же задержали и отправили в больницу на обследование.