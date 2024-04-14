Люксовый Mercedes немецкого рэпера с русскими корнями сожгли в Германии

Capital Bra (также известен как просто Capital и Joker Bra) 29 лет. Будущий рэпер родился в Сибири, позже переехал на Украину, а затем и в Германию. В 2018 году музыкант с восемью синглами поднимался на 1-е место в ФРГ, поставив национальный рекорд по количеству песен одного исполнителя, занимавших первую позицию в течение одного года. По итогам 2018-го он стал самым прослушиваемым в Германии музыкальным исполнителем через стриминговые сервисы.