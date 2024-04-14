Люксовый Mercedes немецкого рэпера с русскими корнями сожгли в Германии
Под Берлином сожгли "мерседес" родившегося в Сибири немецкого рэпера Capital Bra
Рэпер Capital Bra и его автомобиль, сожжённый под Берлином. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capital_bra
Под Берлином неизвестные сожгли автомобиль известного немецкого рэпера Capital Bra (Владислав Баловацкий). Об этом пишет Bild.
По данным СМИ, трое неизвестных перелезли через ворота дома артиста и спалили люксовый Mercedes-AMG GLS 63. Рэпер проснулся, услышав запах дыма. Известно, что огонь задел крышу здания. Преступники попали на камеру видеонаблюдения, их ищут. Что стало причиной нападения, неизвестно.
Capital Bra (также известен как просто Capital и Joker Bra) 29 лет. Будущий рэпер родился в Сибири, позже переехал на Украину, а затем и в Германию. В 2018 году музыкант с восемью синглами поднимался на 1-е место в ФРГ, поставив национальный рекорд по количеству песен одного исполнителя, занимавших первую позицию в течение одного года. По итогам 2018-го он стал самым прослушиваемым в Германии музыкальным исполнителем через стриминговые сервисы.
Ранее в Волгодонске подожгли автомобиль известного боксёра Дмитрия Кудряшова. В тот момент спортсмен тренировался. Возбуждено уголовное дело, виновника ищут.