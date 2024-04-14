Президент России Владимир Путин уже добился всех поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующее заявление сделал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Демилитаризация осуществлена? Да, полностью. Украина не имеет своего оружия: ни танков, ни артиллерии, ни самолётов, ни вертолётов, ни ракет. Решена задача? Да. <…> Включены ли территории, занятые РФ, в её состав? Да, включены. Денацификация фактически произошла? Произошла, конечно", — сказал Соскин на своём ютуб-канале.

По его мнению, Путин выполнил всё, что обещал перед началом СВО, а вот Владимир Зеленский, напротив же, "добился обещанного со знаком минус". Как считает Соскин, большей части плачевных для Незалежной последствий можно было бы избежать, если бы киевские власти весной 2022 года согласились на условия стамбульских соглашений. Сорвав переговорный процесс, украинская сторона не только потеряла территории, но и осталась с уничтоженной экономикой и разрушенной энергетической инфраструктурой, резюмировал экс-советник Кучмы.