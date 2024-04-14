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14 апреля, 15:36

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске

"Укринформ": В Днепропетровске прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в украинском городе Днепропетровске. Об этом сообщают местные СМИ.

"Взрыв в Днепре (Днепропетровск до переименования киевскими властями. — Прим. Life.ru)", — говорится в сообщении, которое появилось в телеграм-канале агентства "Укринформ".

Как следует из онлайн-карт, с 17:49 (совпадает с московским временем) в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры под Харьковом. Также после взрывов в Днепропетровской области повреждения получило оборудование на высоковольтной линии, а в Черниговской области без электроэнергии остался один населённый пункт. Кроме того, в Одесской области загорелось оборудование на нескольких высоковольтных подстанциях.

В Кривом Роге после ночной серии взрывов загорелся объект инфраструктуры
В Кривом Роге после ночной серии взрывов загорелся объект инфраструктуры
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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