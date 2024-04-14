Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске

Как следует из онлайн-карт, с 17:49 (совпадает с московским временем) в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры под Харьковом. Также после взрывов в Днепропетровской области повреждения получило оборудование на высоковольтной линии, а в Черниговской области без электроэнергии остался один населённый пункт. Кроме того, в Одесской области загорелось оборудование на нескольких высоковольтных подстанциях.