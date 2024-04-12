В Кривом Роге после ночной серии взрывов загорелся объект инфраструктуры
Минувшей ночью в городе Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремело несколько взрывов, а также появилась информация о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
Местные власти пока что никак не комментировали случившееся. В свою очередь, издание "Общественное" со ссылкой на представителя подконтрольной Киеву районной администрации пишет, что в результате налёта БПЛА на объекте энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар. К настоящему моменту он уже потушен. Воздушная тревога была объявлена ночью в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в ночь на 11 апреля в Кривом Роге взорвался газ в жилом многоэтажном доме. В результате пострадало семь человек, но под завалами обрушившегося здания могли оставаться и другие. Предварительно, газ рванул на четвёртом этаже. Вспыхнувшее пламя охватило площадь в 120 квадратных метров. Часть несущих конструкций от третьего до пятого этажа разрушились.
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