В Кривом Роге после ночной серии взрывов загорелся объект инфраструктуры

Минувшей ночью в городе Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремело несколько взрывов, а также появилась информация о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Местные власти пока что никак не комментировали случившееся. В свою очередь, издание "Общественное" со ссылкой на представителя подконтрольной Киеву районной администрации пишет, что в результате налёта БПЛА на объекте энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар. К настоящему моменту он уже потушен. Воздушная тревога была объявлена ночью в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях.