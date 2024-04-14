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14 апреля, 17:52

Сербия и Франция на 90% согласовали сделку по истребителям Rafale, пишут СМИ

FT: Сербия на 90% согласовала с Францией покупку 12 истребителей Rafale

Французский истребитель Rafale. Обложка © Wikipedia.org

Французский истребитель Rafale. Обложка © Wikipedia.org

Сербия на 90% согласовала покупку у Франции 12 истребителей Rafale за три миллиарда евро. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник в сербском Минобороны. Как уточнил собеседник газеты, если раньше Белград полагался на "советские разработки", то сейчас крайне сложно договариваться о техобслуживании этого вида техники.

"Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всём желании невозможно что-либо покупать у России", — сказал он, комментируя решение Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29.

Журналисты подчёркивают, что для сербов это самая крупная сделка по оружию за всю историю независимости республики.

Dassault Rafale ("Дассо Рафаль") — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Первый полёт совершил в 1986 году. На вооружение принят в 2004-м.

О том, что Белград собирается покупать у Парижа истребители, в конце марта сообщил сербский лидер Александр Вучич. Кроме того, по его словам, ВС Сербии также закупят у европейских стран реактивные системы залпового огня (РСЗО) и беспилотники.

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Наталья Исакова
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