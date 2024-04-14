Сербия и Франция на 90% согласовали сделку по истребителям Rafale, пишут СМИ
FT: Сербия на 90% согласовала с Францией покупку 12 истребителей Rafale
Французский истребитель Rafale. Обложка © Wikipedia.org
Сербия на 90% согласовала покупку у Франции 12 истребителей Rafale за три миллиарда евро. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник в сербском Минобороны. Как уточнил собеседник газеты, если раньше Белград полагался на "советские разработки", то сейчас крайне сложно договариваться о техобслуживании этого вида техники.
"Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всём желании невозможно что-либо покупать у России", — сказал он, комментируя решение Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29.
Журналисты подчёркивают, что для сербов это самая крупная сделка по оружию за всю историю независимости республики.
Dassault Rafale ("Дассо Рафаль") — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Первый полёт совершил в 1986 году. На вооружение принят в 2004-м.
О том, что Белград собирается покупать у Парижа истребители, в конце марта сообщил сербский лидер Александр Вучич. Кроме того, по его словам, ВС Сербии также закупят у европейских стран реактивные системы залпового огня (РСЗО) и беспилотники.