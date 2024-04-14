Сербия и Франция на 90% согласовали сделку по истребителям Rafale, пишут СМИ

Сербия на 90% согласовала покупку у Франции 12 истребителей Rafale за три миллиарда евро. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник в сербском Минобороны. Как уточнил собеседник газеты, если раньше Белград полагался на "советские разработки", то сейчас крайне сложно договариваться о техобслуживании этого вида техники.

"Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всём желании невозможно что-либо покупать у России", — сказал он, комментируя решение Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29.

Журналисты подчёркивают, что для сербов это самая крупная сделка по оружию за всю историю независимости республики.

Dassault Rafale ("Дассо Рафаль") — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Первый полёт совершил в 1986 году. На вооружение принят в 2004-м.