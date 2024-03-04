"Это произойдёт": Вучич уверен, что Запад отправит свои войска на Украину

Так называемые западные союзники киевского режима могут отправить свои войска в зону проведения Россией специальной военной операции. С соответствующим заявлением на заседании Сербской прогрессивной партии выступил президент Сербии Александр Вучич.

Политический деятель напомнил, что когда-то упоминалось о том, что на Украине появятся западные танки. Тогда многие утверждали, что этого не произойдёт, но случилось обратное. После аналогичная ситуация, по его словам, случилась с поставляемыми Киеву западными самолётами. Теперь, как отметил глава государства, идут разговоры об отправке в зону СВО западных военнослужащих.