"Это произойдёт": Вучич уверен, что Запад отправит свои войска на Украину
Президент Сербии Александр Вучич допустил отправку Западом войск на Украину
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Сайт президента Республики Сербия
Так называемые западные союзники киевского режима могут отправить свои войска в зону проведения Россией специальной военной операции. С соответствующим заявлением на заседании Сербской прогрессивной партии выступил президент Сербии Александр Вучич.
Политический деятель напомнил, что когда-то упоминалось о том, что на Украине появятся западные танки. Тогда многие утверждали, что этого не произойдёт, но случилось обратное. После аналогичная ситуация, по его словам, случилась с поставляемыми Киеву западными самолётами. Теперь, как отметил глава государства, идут разговоры об отправке в зону СВО западных военнослужащих.
"Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдёт", — заявил Вучич.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже 26 февраля обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Стоит отметить, что ведущие страны Европы, такие как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, после таких заявлений главы Пятой республики объявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий.