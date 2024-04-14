Роналдо помог "Ростову" победить "Факел"

Единственный гол на 83-й минуте забил 23-летний бразильский нападающий хозяев Роналдо (Роналдо Сесар Соареш дос Сантос), названный в честь двукратного обладателя "Золотого мяча". "Ростов" с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице и в следующем туре 21 апреля примет "Спартак". Воронежские футболисты с 26 очками расположились на 11-й строчке. 19 апреля их ждёт выездная игра с "Краснодаром".