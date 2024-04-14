Четыре польских экстремала заблудились и оказались на Украине

Четверо экстремалов из Польши заблудились и незаконно пересекли границу Венгрии и Украины. Об этом в воскресенье 14 апреля сообщила украинская госпогранслужба (ДПСУ).

"Четверо поляков вне пунктов пропуска на трёх квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Все четверо оказались членами клуба, которой занимается экстремальным прокатом квадроциклов и кроссовых мотоциклов. По словам мужчин, они принимали участие в поддержке акции "2222 километра", в рамках которой ехали из польского Кракова до турецкого Стамбула, преодолевая маршрут в основном по бездорожью, но в какой-то момент навигатор сломался, связь прервалась и они заблудились, оказавшись на территории Украины.

В ведомстве отметили, что за незаконное пересечение границы на экстремалов-путешественников составили административные протоколы и вскоре их отправят обратно в Венгрию.