Четыре польских экстремала заблудились и оказались на Украине
Погранслужба Украины задержала четырёх поляков-экстремалов на границе с Венгрией
Погранслужба Украины задержала четырёх поляков-экстремалов на границе с Венгрией. Обложка © Телеграм / DPSUkr
Четверо экстремалов из Польши заблудились и незаконно пересекли границу Венгрии и Украины. Об этом в воскресенье 14 апреля сообщила украинская госпогранслужба (ДПСУ).
"Четверо поляков вне пунктов пропуска на трёх квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Все четверо оказались членами клуба, которой занимается экстремальным прокатом квадроциклов и кроссовых мотоциклов. По словам мужчин, они принимали участие в поддержке акции "2222 километра", в рамках которой ехали из польского Кракова до турецкого Стамбула, преодолевая маршрут в основном по бездорожью, но в какой-то момент навигатор сломался, связь прервалась и они заблудились, оказавшись на территории Украины.
В ведомстве отметили, что за незаконное пересечение границы на экстремалов-путешественников составили административные протоколы и вскоре их отправят обратно в Венгрию.
Ранее на Украине не захотели выпускать за границу потерявшего обе ноги экс-бойца ВСУ. На пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области пограничник потребовал доказать, что военный, стоявший перед ним на двух протезах, больше не годен к службе.