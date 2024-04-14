Врач объяснил, почему беременность "крадёт" у женщин 1–2 см роста

Рост женщины во время беременности становится меньше из-за усиления изгибов позвоночника, и это вполне естественный процесс. Так как плод постоянно растёт и увеличивается, беременной приходится непроизвольно прогибать поясницу, чтобы обеспечить ему достаточно пространства, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

"Со временем прогиб усиливается, голова и шея уходят вперёд, а верхняя часть спины округляется и образует "горбик". В медицине для такого явления даже придумали отдельный термин — "беременная осанка". Деформация осанки в среднем "крадёт" у будущей мамы от одного до двух сантиметров", — объяснил врач в интервью с "Газетой.ru".

По его словам, у здоровых женщин после родов рост возвращается, но бывают ситуации, когда этого не происходит. При недостаточно крепком брюшном прессе и постоянном напряжении мышц спины есть риск уменьшения высоты позвоночных дисков. В такой ситуации изгибам позвоночника будет сложнее вернуть анатомически правильную форму, а значит, рост рискует не восстановиться, пояснил эксперт.

Доктор добавил, что напрямую влиять на скорость восстановления будет физическая форма будущей матери. Поэтому так важно уделять внимание не только мышцам спины, но и брюшного пресса. Именно они снимают лишнюю нагрузку с позвоночника и помогают удерживать спину в правильном положении, резюмировал специалист.