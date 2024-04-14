"Становится тяжелее": Зеленский признался в ухудшении положения ВСУ

Ситуация у ВСУ на Донецком направлении становится более тяжёлой, заявил Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.

"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее", — произнёс Зеленский.