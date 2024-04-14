"Становится тяжелее": Зеленский признался в ухудшении положения ВСУ
Зеленский: Положение ВСУ на Донецком направлении ухудшается
Владимир Зеленский © t.me / Zelenskiy / Official
Ситуация у ВСУ на Донецком направлении становится более тяжёлой, заявил Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.
"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее", — произнёс Зеленский.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска добиваются тактического успеха в зоне проведения СВО. По его словам, это обострило обстановку на фронте. Активному продвижению бойцов ВС РФ способствует тёплая и сухая погода, добавил украинский военачальник.