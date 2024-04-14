Украинские генералы сделали неожиданное признание о ВС РФ

"Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой будет больше людей [у ВСУ], то этого всё равно может быть недостаточно, если им будет не хватать соответствующего вооружения для сдерживания противника", — указано в статье.