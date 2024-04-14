Украинские генералы сделали неожиданное признание о ВС РФ
La Vanguardia: Генералы ВСУ признали превосходство российских военных на фронте
Российские военные имеют превосходство на фронте. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой будет больше людей [у ВСУ], то этого всё равно может быть недостаточно, если им будет не хватать соответствующего вооружения для сдерживания противника", — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что Украина оказалась в самом критическом положении с февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Киеву требуется всё больше вооружения, западной поддержки и солдат.
А ранее Life.ru писал, что российские войска доведут ВСУ до изнеможения и не позволят начать новое наступление. До этого о печальной обстановке на фронте высказывался главком ВСУ Александр Сырский, признав мощь ВС России и их тактический успех на передовой.
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