"Улучшили позиции и взяли опорник": Российские силы отбили четыре атаки ВСУ в зоне СВО

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об улучшении позиций российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ в интервью РИА "Новости", это произошло в населённых пунктах Вербное и Работино, расположенных в Запорожской области.

"В Работине наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что также наблюдаются успехи ВС РФ в районе Малой Токмачки.