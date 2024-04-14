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14 апреля, 20:19

"Улучшили позиции и взяли опорник": Российские силы отбили четыре атаки ВСУ в зоне СВО

Рогов: Бойцы ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ в Работине и в районе Вербового

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об улучшении позиций российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ в интервью РИА "Новости", это произошло в населённых пунктах Вербное и Работино, расположенных в Запорожской области.

"В Работине наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что также наблюдаются успехи ВС РФ в районе Малой Токмачки.

"Перемалывают ВСУ": Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий
"Перемалывают ВСУ": Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий

Ранее Рогов сообщал, что жители села Работино Запорожской области воспринимают присутствие Вооружённых сил Украины как оккупацию. По его словам, они призывают военнослужащих ВСУ оставить населённый пункт.

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Telegram / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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