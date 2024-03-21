Жители села Работино в Запорожской области воспринимают присутствие Вооружённых сил Украины (ВСУ) как оккупацию и призывают их оставить населённый пункт. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мирные жители были эвакуированы из Работина ещё в прошлом году, до начала активизации боёв на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населённый пункт", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, на встрече находились и жители соседних сёл Вербовое и Новопрокоповка. Рядом с ними также развернулись ожесточённые бои после начала контрнаступления ВСУ в июне 2023 года. Рогов дополнил, что поразился силе духа местных жителей и их любви к единой Родине — России.