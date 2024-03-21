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21 марта, 07:55

"Оккупанты": Рогов раскрыл истинное отношение жителей запорожского села Работино к ВСУ

Рогов: Жители села Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти

Жители села Работино в Запорожской области воспринимают присутствие Вооружённых сил Украины (ВСУ) как оккупацию и призывают их оставить населённый пункт. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мирные жители были эвакуированы из Работина ещё в прошлом году, до начала активизации боёв на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населённый пункт", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, на встрече находились и жители соседних сёл Вербовое и Новопрокоповка. Рядом с ними также развернулись ожесточённые бои после начала контрнаступления ВСУ в июне 2023 года. Рогов дополнил, что поразился силе духа местных жителей и их любви к единой Родине — России.

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Напомним, в июне прошлого года село Работино оказалось в центре сражений после того, как ВСУ попытались продвинуться вперёд, бросая в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. В феврале стало известно, что российские военные вошли в населённый пункт. А в марте Рогов заявил, что ВС России вытеснили украинские войска из центральной части Работина.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Дарья Нарыкова
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