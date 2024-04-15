Флорист рассказала, какие комнатные растения помогут лучше выспаться

Во многом качество сна зависит от того, какие в помещении находятся растения. Одни выделяют кислород и поглощают углекислый газ, другие могут навредить здоровью, рассказала в эфире радио Sputnik флорист Серафима Агеенко.

Она посоветовала поставить в спальне нецветущие зелёные растения с хорошей листвой, но некрупные. Подойдут пальмовые и разные виды фикусов, хорошо очищающих воздух. Также можно поставить драцену с мелкой листвой, спатифиллум (он же "женское счастье"), фиалку, хлорофитум. А вот убрать из спальни нужно те растения, у которых сильный запах и которые выделяют аллергены. В списке на вынос — лилии и хризантемы.

"Например, горшечные розы, хризантемы. Лилии не подходят для спальни из-за своего резкого запаха: утром будет тяжело просыпаться. К тому же они могут вызывать аллергию. Кроме того, для спальни не подойдут растения, которым нужно много света, такие как орхидеи. Всё-таки в спальной комнате обычно бывает приглушённое освещение. Кактусы у рабочего стола в спальне можно заменить эхевериями — каменными розами", — посоветовала Агеенко.