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14 апреля, 23:45

Технолог объяснил, как перевозить лекарства, которые нужно хранить в холодильнике

Технолог Смирнов: Перевозить лекарства нужно в термосумке

Лекарственные препараты привозят в аптеки или лечебные учреждения через тысячи километров, соблюдая определённые требования. Эти правила следует соблюдать и россиянам, ведь для каждого препарата существует свой температурный режим.

Как рассказал "Газете.ru" руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов, основной параметр при транспортировке — температура: для каждого лекарственного средства своя. Температурные диапазоны +2…+8 °C и +8…+15 °C нужны для термочувствительных лекарств, включая мази, свечи, капли, инсулины, иммуноглобулины. Минусовых температур требуют вакцины и часть биоматериалов. Наиболее распространённый режим — +15…+25 °C.

Производители также внедряют универсальный параметр +2…+30 °C, позволяющий перевозить и хранить фармацевтическую продукцию с минимальными трудностями. Смирнов обратил внимание, что по России в основном лекарства транспортируются автотранспортом с холодильниками, которые позволяют на протяжении всего пути обеспечить нужную температуру.

"Для контроля условий перевозки используются регистраторы температуры и влажности — логгеры. Они непрерывно измеряют температуру в дороге и фиксируют любые отклонения от нормы. На самолётах лекарства перевозят в термоконтейнерах с хладоэлементами. Такой способ доставки применяется в тех случаях, когда надо срочно доставить пациенту медикаменты", — пояснил Смирнов.

Потребителям он посоветовал тоже серьёзно относиться к транспортировке лекарств. К счастью, информация о требуемой для перевозки температуре всегда указывается в инструкции. При автомобильной перевозке препараты можно спрятать в термосумку или термоконтейнер. Они позволяют перевозить продукцию с режимом хранения +15…+25 °C. Если же требуется создать температуру +2…+8 °C или +8…+15 °C, нужно покупать хладоэлементы либо использовать фольгированный термопакет, который нужно загодя охладить в морозильной камере. Такого пакета хватит на три часа. При более длительной транспортировке стоит воспользоваться хладоэлементами.

После прибытия к месту назначения лекарства незамедлительно нужно переложить в холодильник. При авиаперелёте также поможет термобокс. Если пренебречь этими правилами, срок годности препаратов может сильно сократиться. Также могут измениться фармакологические свойства препаратов.

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Ранее врач – терапевт-кардиолог рассказал, что медикаменты с закончившимся сроком годности не представляют опасности для здоровья, в отличие от травяных лекарственных препаратов. Производители травяных препаратов и БАД могут скрывать состав и неправильно хранить продукцию. Биологические добавки никто не проверяет на заявленные свойства и не следит за способами хранения.

Обложка ©

Unsplash / Christine Sandu

Анатолий Симоненко
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