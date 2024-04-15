"Враг не экономит": Франция прислала ВСУ очередную партию гаубиц

ВСУ получили от Франции новые самоходные артиллерийские установки Caesar, рассказал РИА "Новости" глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

"У противника появились новые французские САУ Caesar. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобождённую часть Запорожской области", — сообщил Рогов.