"Враг не экономит": Франция прислала ВСУ очередную партию гаубиц
Рогов: Франция поставила ВСУ новую партию гаубиц Caesar
Самоходные артиллерийские установки Caesar. Обложка © Wikipedia / Mikki Sprenkle
ВСУ получили от Франции новые самоходные артиллерийские установки Caesar, рассказал РИА "Новости" глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
"У противника появились новые французские САУ Caesar. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобождённую часть Запорожской области", — сообщил Рогов.
Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" на Южно-Донецком направлении. В том числе была ликвидирована американская гаубица M777.