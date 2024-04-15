Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 02:26

"Враг не экономит": Франция прислала ВСУ очередную партию гаубиц

Рогов: Франция поставила ВСУ новую партию гаубиц Caesar

Самоходные артиллерийские установки Caesar. Обложка © Wikipedia / Mikki Sprenkle

Самоходные артиллерийские установки Caesar. Обложка © Wikipedia / Mikki Sprenkle

ВСУ получили от Франции новые самоходные артиллерийские установки Caesar, рассказал РИА "Новости" глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

"У противника появились новые французские САУ Caesar. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобождённую часть Запорожской области", — сообщил Рогов.

Раскрыты огромные суточные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта
Раскрыты огромные суточные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" на Южно-Донецком направлении. В том числе была ликвидирована американская гаубица M777.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров