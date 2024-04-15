"Аэрофлот" разрешил перевозить животных на соседнем пассажирском кресле

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела после успешного тестирования новую услугу — перевозку животного на соседнем пассажирском кресле на борту самолёта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", — указано в сообщении.

Результаты тестирования показали, что услуга очень востребована у владельцев небольших животных и птиц. За время теста хозяева питомцев перевезли более 900 животных и птиц. Также авиакомпания увеличила габариты контейнера для перевозки животных в бизнес-классе. В "Аэрофлоте" отметили, что пассажир может перевезти в соседнем кресле только один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. При этом билеты для животных будут оплачиваться по тарифам для взрослых пассажиров. Согласно правилам безопасности на борту, перевозка должна стоять только на креслах у иллюминатора. В течение всего полёта животные или птицы должны оставаться в переноске.

По сведениям авиакомпании, общий вес перевозки вместе с животным не может превышать 15 килограммов. Максимальные габариты жёсткого контейнера составляют 50х30х30 сантиметров, полужёсткого — не более 50х32х30 сантиметров. При этом питомец в переноске должен по правилам вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя, уточнили в "Аэрофлоте". Вместе с тем обязательна специальная ручка или петля, позволяющая плотно закрепить переноску ремнём безопасности.