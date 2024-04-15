Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 09:11

Банда геев-клофелинщиков изнасиловала москвича после вечеринки

SHOT: Три гея изнасиловали москвича после вечеринки, его госпитализировали

Банда геев-клофелинщиков изнасиловала жителя Москвы, похитив его с вечеринки. Молодой человек попал в больницу с травмами, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 22-летний парень на выходных приехал по приглашению друга на вечеринку в Люберцы к незнакомым парням. Гости выпили спиртные напитки, после чего москвичу стало плохо — он не мог ходить и периодически терял сознание. Пострадавший рассказал, что ему сделали несколько уколов, после чего перевезли на другую квартиру. Там его изнасиловали трое неизвестных.

Москвич очнулся у себя в квартире на следующий день. При этом он не помнит, как попал домой. Парень вызвал скорую, и медики госпитализировали его, зафиксировав травму прямой кишки. В настоящее время пострадавший сдаёт анализы для того, чтобы узнать, что именно ему вкололи. Правоохранители проводят проверку.

В Петербурге ищут насильника, который дважды надругался над шестиклассницей
В Петербурге ищут насильника, который дважды надругался над шестиклассницей

А ранее Life.ru писал, что в Татарстане задержали серийного педофила, который подыскивал жертв в онлайн-игре PUBG MOBILE. Известно как минимум о трёх его пострадавших. Против мужчины завели уголовное дело по трём статьям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров