Банда геев-клофелинщиков изнасиловала москвича после вечеринки
SHOT: Три гея изнасиловали москвича после вечеринки, его госпитализировали
Банда геев-клофелинщиков изнасиловала жителя Москвы, похитив его с вечеринки. Молодой человек попал в больницу с травмами, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 22-летний парень на выходных приехал по приглашению друга на вечеринку в Люберцы к незнакомым парням. Гости выпили спиртные напитки, после чего москвичу стало плохо — он не мог ходить и периодически терял сознание. Пострадавший рассказал, что ему сделали несколько уколов, после чего перевезли на другую квартиру. Там его изнасиловали трое неизвестных.
Москвич очнулся у себя в квартире на следующий день. При этом он не помнит, как попал домой. Парень вызвал скорую, и медики госпитализировали его, зафиксировав травму прямой кишки. В настоящее время пострадавший сдаёт анализы для того, чтобы узнать, что именно ему вкололи. Правоохранители проводят проверку.
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