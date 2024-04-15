Банда геев-клофелинщиков изнасиловала москвича после вечеринки

Банда геев-клофелинщиков изнасиловала жителя Москвы, похитив его с вечеринки. Молодой человек попал в больницу с травмами, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 22-летний парень на выходных приехал по приглашению друга на вечеринку в Люберцы к незнакомым парням. Гости выпили спиртные напитки, после чего москвичу стало плохо — он не мог ходить и периодически терял сознание. Пострадавший рассказал, что ему сделали несколько уколов, после чего перевезли на другую квартиру. Там его изнасиловали трое неизвестных.

Москвич очнулся у себя в квартире на следующий день. При этом он не помнит, как попал домой. Парень вызвал скорую, и медики госпитализировали его, зафиксировав травму прямой кишки. В настоящее время пострадавший сдаёт анализы для того, чтобы узнать, что именно ему вкололи. Правоохранители проводят проверку.