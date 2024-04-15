Песков: Санкции на алюминий и медь из РФ ударят по тем, кто их ввёл

Новые санкции США и Великобритании, направленные против российских алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их ввёл. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве считают очередные ограничения незаконными.

"Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, — считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия видит дестабилизацию цен на рынке алюминия, меди и никеля после введения санкций. В Кремле будут следить за развитием событий.