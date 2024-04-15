Песков: Санкции на алюминий и медь из РФ ударят по тем, кто их ввёл
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Новые санкции США и Великобритании, направленные против российских алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их ввёл. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве считают очередные ограничения незаконными.
"Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, — считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия видит дестабилизацию цен на рынке алюминия, меди и никеля после введения санкций. В Кремле будут следить за развитием событий.
Напомним, США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. По словам министра финансов Штатов Джанет Йеллен, очередные ограничения призваны сократить доходы РФ. Меры не распространятся на металл, добытый до 13 апреля 2024 года.