Военный суд утвердил приговоры осуждённым за дезертирство восьми калининградцам

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным жителям-калининградцам, которые были осуждены на сроки от шести до семи лет за дезертирство из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд.

"Суд отклонил апелляционные жалобы защиты", — заявили в инстанции.

Как поясняется в материалах дела, в сентябре 2022 года восемь калининградцев были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации. Сначала они проходили обучение в Калининградской области, а в начале ноября их воинскую часть передислоцировали в зону СВО, где они на протяжении полутора месяцев продолжали интенсивное боевое слаживание. При этом мобилизованные получали все положенные им выплаты, размер которых существенно превышал среднемесячную зарплату как по России в целом, так и по Калининградской области.

"Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы", — указывается в материалах.

Добраться до Калининградской области у дезертиров не получилось, они сдались полиции в Подмосковье. Своё нежелание участвовать в боевых действиях подсудимые объяснили якобы недостаточной подготовкой. Суд же опроверг эти доводы, учитывая многочисленные приказы о проведении боевой учёбы, включая огневую подготовку.