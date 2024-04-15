В Москве школьница пыталась свести счёты с жизнью после того, как отчим разбил её планшет
SHOT: В Москве школьница пыталась свести с счёты с жизнью после ссоры с отчимом
Шестиклассница из Москвы попыталась покончить с собой после того, как отчим разбил её планшет. Девочка находится в коме, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, вечером 14 апреля 12-летняя школьница поссорилась с 53-летним отчимом в квартире в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Мужчина взбесился из-за того, что падчерица постоянно играет в планшет, и разбил его. Шестиклассница разнервничалась и ушла в свою комнату. Через какое-то время родители заглянули к ней, но ребёнка там уже не было.
Позднее девочку нашли без сознания под окнами многоэтажного дома. Медики госпитализировали её, сейчас девочка лежит в коме в очень тяжёлом состоянии. У неё зафиксированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы и повреждения внутренних органов. Медики борются за жизнь школьницы, а полиция пока общается с её родителями.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Волгограде мать жестоко избила и ударила об стену 11-летнюю дочь. Маленькой девочке сильно досталось из-за того, что она плохо вымыла посуду. В результате школьница угодила в больницу с травмой предплечья.
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