В Москве школьница пыталась свести счёты с жизнью после того, как отчим разбил её планшет

Шестиклассница из Москвы попыталась покончить с собой после того, как отчим разбил её планшет. Девочка находится в коме, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, вечером 14 апреля 12-летняя школьница поссорилась с 53-летним отчимом в квартире в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Мужчина взбесился из-за того, что падчерица постоянно играет в планшет, и разбил его. Шестиклассница разнервничалась и ушла в свою комнату. Через какое-то время родители заглянули к ней, но ребёнка там уже не было.

Позднее девочку нашли без сознания под окнами многоэтажного дома. Медики госпитализировали её, сейчас девочка лежит в коме в очень тяжёлом состоянии. У неё зафиксированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы и повреждения внутренних органов. Медики борются за жизнь школьницы, а полиция пока общается с её родителями.