"Это осознанный выбор": Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры

Титулованная российская волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры. О своём нелёгком решении 35-летняя чемпионка мира рассказала в социальных сетях.

"Как попрощаться с тем, что любишь всей душой? С тем, что наполняет смыслом каждый день твоей жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор — это и есть свобода, о которой я часто говорю", — написала Кошелева.

Спортсменка отметила, что большой спорт сделал из неё человека, который умеет побеждать не только соперников на волейбольной площадке, но и собственные страхи, а также комплексы. Однако за 20 лет карьеры волейболистка пришла к выводу, что победитель — это не равно счастливый человек.

Татьяна Кошелева выступала за сборную России по волейболу с 2007 по 2021 год. На её счету — победа на мировом первенстве в 2010 году, а также два золота и бронза чемпионатов Европы. В разные годы россиянка, в частности, выступала за московское, казанское и краснодарское "Динамо", турецкие "Эджзаджибаши" и "Галатасарай", а последним её клубом стала итальянская "Валлефолья".