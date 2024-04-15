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15 апреля, 09:43

"Это осознанный выбор": Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры

Татьяна Кошелева. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин

Татьяна Кошелева. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин

Титулованная российская волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры. О своём нелёгком решении 35-летняя чемпионка мира рассказала в социальных сетях.

"Как попрощаться с тем, что любишь всей душой? С тем, что наполняет смыслом каждый день твоей жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор — это и есть свобода, о которой я часто говорю", — написала Кошелева.

Спортсменка отметила, что большой спорт сделал из неё человека, который умеет побеждать не только соперников на волейбольной площадке, но и собственные страхи, а также комплексы. Однако за 20 лет карьеры волейболистка пришла к выводу, что победитель — это не равно счастливый человек.

Татьяна Кошелева выступала за сборную России по волейболу с 2007 по 2021 год. На её счету — победа на мировом первенстве в 2010 году, а также два золота и бронза чемпионатов Европы. В разные годы россиянка, в частности, выступала за московское, казанское и краснодарское "Динамо", турецкие "Эджзаджибаши" и "Галатасарай", а последним её клубом стала итальянская "Валлефолья".

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Завязать со спортом ранее решил и экс-футболист сборной России Фёдор Кудряшов. За свою карьеру 36-летний защитник выступал за "Спартак", "Химки", "Томь", "Сочи", "Рубин", "Ростов", "Факел" и другие клубы.

Наталья Исакова
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