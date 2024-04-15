Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российской новогодней комедии

Звезда аргентинского сериала "Дикий ангел", уругвайская актриса Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу". Компанию ей составили Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Об этом сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.

"В съёмках новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького "Письмо Деду Морозу" приняла участие Наталия Орейро", — приводит сообщение РИА "Новости".

В киностудии напомнили, что Орейро три года назад получила паспорт России и пользуется огромной популярностью у зрителей по всей стране.

Съёмки картины проходили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Карелии. По сюжету детские желания и фантазии взрослого и очень серьёзного юриста в один прекрасный день становятся реальностью, потому что сын главного героя находит детские письма отца к Деду Морозу и опускает их в почтовый ящик.

"Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: "Я никогда не женился на тебе". В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в волшебство", — отметила Орейро.

Как сообщает Mash, артистка тайно приезжала на съёмки в РФ в марте и совершила тур по Карелии, прокатившись на ретропоезде. Накануне стало известно, что она уехала из России, финальной локацией съёмок с участием южноамериканки стала усадьба Ивановское в Подольске.