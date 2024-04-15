Под Бахмутом ликвидирован многолетний администратор русской Википедии

Под Артёмовском (украинское название Бахмат) ликвидирован украинец, который на протяжении долгих лет был одним из администраторов русской Википедии, Юрий Лущай. Об этом сообщается на страницах самой онлайн-энциклопедии.

"С 28 марта 2024 года Лущай сначала считался пропавшим без вести, а впоследствии стало известно, что в тот день он был убит возле села Ивановское Бахмутского района в ходе обстрела, совершённого российскими войсками. Похоронен 10 апреля в селе Великие Лучки", — говорится в статье.

Известно, что 42-летний уроженец Краматорска Лущай вступил в ряды ВСУ в январе 2023 года, в июне он получил звание старшего солдата. В Википедии с 2009 года он произвёл более 100 тысяч действий и создал 179 статей, в основном посвящённых историкам. Последняя правка Лущая в онлайн-энциклопедии пришлась на 25 марта этого года.