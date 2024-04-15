Российская ПВО за сутки сбила 270 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 270 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Также на счету зенитчиков — снаряды американской РСЗО HIMARS.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито <...> шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — рассказали в ведомстве.
Ранее системы ПВО сбили две украинские ракеты в Бердянске Запорожской области. Предварительно, это были англо-французские Storm Shadow.
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