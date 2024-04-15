В Индии девочка-подросток спасла сестру от обезьян с помощью голосового помощника

В индийском штате Уттар-Прадеш 13-летняя девочка предотвратила похищение обезьянами годовалой сестрёнки при помощи голосового помощника Alexa. Как сообщает агентство ANI, для этого она попросила его лаять, как собака, что отпугнуло диких животных.

Как рассказала журналистам юная героиня, в тот день в их дом пришли гости, которые забыли закрыть за собой ворота. Этим воспользовались дикие обезьяны: они беспрепятственно проникли на кухню и начали устраивать там погром.

"Моя сестрёнка испугалась, и тогда я попросила Alexa воспроизвести лай собаки. Из-за этого звука обезьяны испугались и убежали", — рассказала девочка журналистам.

К слову, в Индии стаи диких обезьян уже не первый год представляют определённую опасность для местных жителей и туристов. В частности, были случаи, когда животные кусали и даже похищали маленьких детей.